Lançada em 2018, a Unflower é uma marca slow-fashion portuguesa, que associa a estética da arte ao vestuário. As suas peças criam um universo divertido, onde reinam as combinações de cor e detalhes. A marca assume os valores da qualidade, durabilidade e sustentabilidade, sendo todas as peças produzidas em Portugal com extremo cuidado e dedicação. Nesta estação a marca inspirou-se no verão e na sua sensação de liberdade material. Linhos leves, malhas frescas, algodão orgânico sobre a pele luminosa e molhada.

Veja as imagens da coleção: