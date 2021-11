A Sport Zone apresenta a nova coleção exclusiva da Wonder Woman, desenhada para todas as mulheres fortes, confiantes e independentes, que veem o desporto como forma de afirmação de, não uma, mas de todas as mulheres.

A personagem icónica da DC Comics, que é a imagem do empoderamento feminino, é a escolhida para que esta coleção celebre as mulheres ativas e guerreiras que se reinventam a cada dia e que são capazes de inspirar e motivar todos à sua volta.

A coleção é composta por 9 peças, que incluem tops, t-shirts cropped, leggings, uma camisola de alças e uma sweatshirt, que vão fazer com que todas as mulheres se sintam ainda mais determinadas e poderosas no papel de desportistas, com o look a combinar.

Porque quando uma mulher se move, move-se por todas. É este o claim deste lançamento que tem Joana Sequeira como embaixadora. A Joana dá voz a esta mensagem de afirmação de todas as mulheres e representa uma das mulheres Wonder Woman: lutadora, empreendedora e que tem o desporto como forma de realçar e transparecer as mais valias da sua personalidade.

A embaixadora é formada em Engenharia Civil, ocupa muito do seu tempo como criadora de conteúdos para Instagram e Youtube, pratica desporto regularmente e, recentemente, criou a sua própria marca.

Apresentação da coleção contou com influenciadoras e caras conhecidas

Esta coleção foi apresentada, na passada quarta-feira, num evento muito especial que contou com a presença da embaixadora e de algumas influenciadoras e caras conhecidas como Mónica Jardim, Maggy Santos, Rafaela Duarte, Filipa Alturas, Catarina Rochinha e Sofia Dinis.

Evento Sport Zone Wonder Woman

Este evento teve lugar no Hotel InterContinental, no Estoril, e foi o local escolhido para que todas as presentes usufruíssem de um dia diferente com momentos de entretenimento e de aprendizagem. Ao chegar ao evento, as convidadas tiveram oportunidade de desfrutar de um pequeno momento de convívio, entre mulheres, e conheceram a coleção cápsula da Wonder Woman.

De seguida, puderam assistir a um workshop sobre empoderamento feminino com Sofia de Castro Fernandes, do blog Às Nove, e com a Joana Sequeira e para terminar, e como não podia deixar de ser, o evento finalizou com desporto, com uma aula de Fitness com o Thomas, do Active Flow.