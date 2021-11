A Reebok e a marca NST2 do rapper e ícone de moda A$AP Nast acabam de anunciar, oficialmente, a sua segunda colaboração.

Uma nova versão, que alia cor e técnica, do Zig Kinetica II Edge da Reebok, com uma silhueta vanguardista, que explora tanto a calma característica do mundo da natureza, como o mundo agitado da cidade.

O Zig Kinetica II Edge, que junta A$AP Nast e a Reebok estará disponível, em exclusivo, em Reebok.com a partir de 26 de novembro, sendo que o poderá encontrar em pontos de venda selecionados um dia depois.

Misturando as cores vermelho Vector, preto e uma chamativa cor roxa, assim como alguns detalhes em amarelo na parte superior, a versão A$AP Nast do moderno e funcional Zig Kinetica II Edge demonstra na perfeição o amor que tem pela cor, aliada ao rendimento técnico.

Para além disso, este sapato é uma demonstração da paixão de Nast pelo estilo e modelos próprios da cultura moderna do rap. “Para triunfar e ser bem sucedido, deves ter o pacote completo”, assegura Nast. “As pessoas não seguem o trabalho dos rappers que não têm estilo.”

Entre os detalhes do modelo, destacam-se:

Uma parte superior de base têxtil, com alguns detalhes cosidos e um estampado em borracha. A estética “ghost camo” (camuflagem fantasma), traduzida pela disposição assimétrica dos ilhós do sapato.

Uma entressola Floatride Fuel que, combinada com a propriedade Zig Energy Shell, concede amortização e estabilidade ao sapato. Biqueira em Floatride Energy, que permite um maior amortecimento aos pés.

Fabricado com pelo menos 30% de materiais reciclados pré-consumo, a sola Vibram Ecostep é resistente ao desgaste e garante uma maior proteção e segurança ao pé.

Em 2020, o Zig Kinetica da Reebok inaugurou uma nova era da histórica ZigTech, que surgiu na década de 2010. Avançando para o outono de 2021: a Reebok apresenta o último modelo da franquia com uma nova versão do Zig Kinetica II, com tecnologia Vibram Ecostep: o Zig Kinetica II Edge, com um design que combina estilo sobredimensionado, mas mantendo sempre a sua faceta funcional.

Esta mistura versátil de técnica e criatividade do sapato - clássica mas contemporânea- junta a paixão de Nast pelo estilo e a música, criando a combinação perfeita para esta colaboração.

A par deste lançamento, Nast e a Reebok lançam, também, a sua segunda coleção em colaboração NFT, composta por uma edição de 100 unidades de “Red & Yellow” e uma outra edição de 100 unidades da “Cold Steel” (200 no total), iterações em 4 dimensões da A$AP Nast x Reebok Zig Kinetica II Edge, disponíveis exclusivamente em wax.atomichub.io.

A sua primeira colaboração em NFT esgotou em poucos minutos.