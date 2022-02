A sexta fragrância da gama Cristiano Ronaldo foi desenvolvida com a sua ilha natal em mente. O icónico futebolista convida-nos a recordar as suas origens num vídeo de campanha inspirador.

A Ilha da Madeira foi o lugar perfeito para Cristiano se reconectar com o passado e recarregar as suas energias. O vídeo da campanha começa com Cristiano no laboratório de fragrâncias enquanto cria o seu mais recente produto, selecionando ingredientes e amostras perfumadas.

créditos: Cristiano Ronaldo

No momento em que cheira Origins, a sua mente transporta-o de volta a casa. Cristiano mergulha, nada e surge nas águas – encontra-se refrescado, calmo e sereno, enquanto concentra a sua energia na bela Natureza que o rodeia – até perceber que esteve a sonhar acordado durante este tempo todo. As origens de Cristiano estão sempre no seu pensamento.

Novo Cristiano Ronaldo Origins Eau de Toilette créditos: CR7 Fragrances

Cristiano afirmou: "É algo muito especial para mim poder partilhar esta parte da minha história e da minha vida com os meus fãs. Tenho orgulho nela, e penso que todos compreenderão um pouco melhor o que a Madeira e a sua Natureza revigorante significam para mim".