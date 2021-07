A Friuli, marca de calçado com coração português e criação italiana, lança uma nova coleção, leve, fresca e inspirada nos tons da Natureza, perfeita para os dias mais quentes e para usar em qualquer ocasião: a Summer Capsule.

Mantendo, orgulhosamente, toda a tradição e autenticidade da Furlane, um verdadeiro ícone de moda que conquista as últimas tendências um pouco por todo o mundo, a nova linha da Friuli destaca-se por utilizar novos materiais, como o algodão e o linho, e uma palete de cores mais suave e neutra, que vai desde o branco e o castanho ao verde seco e ao azul.

Feita à mão por artesãos italianos, rigorosamente selecionados pela sua experiência e preservação das mais antigas técnicas de produção, a Summer Capsule introduz, pela primeira vez, um modelo com padrão, mais vibrante e ousado, e a combinação de tons entre o tecido e o rebordo que lhe conferem um toque mais casual e jovial.

Fotografada em Cabo Espichel pela lente de Ana Roque, foi Alba Cacete, modelo espanhola, quem deu vida a este amor de verão e o realçou por entre a história e beleza natural de Sesimbra.

Combinando conforto, praticidade e estética, as 10 sugestões de edição limitada são intemporais, unissexo e para todas as idades, traduzindo-se em opções seguras e elegantes que conjugam na perfeição com qualquer outfit:

A história da Friuli

Por detrás do projeto estão Sofia e Vera, duas amigas que ao se apaixonarem pelo design e versatilidade das Furlane decidiram trazê-las para Portugal, reinventá-las e criar a Friuli.

Vera viu as Furlane pela primeira vez nos pés de um amigo Veneziano depois de se mudar para Milão, em 2017. Rendida a todas as suas características diferenciadoras, decidiu comprar um dos modelos e, a partir daí, nunca mais os largou.

Com um feedback muito positivo por parte de Sofia e de todas as suas amigas em comum, e conscientes do fenómeno mundial no qual as Furlane se estavam a tornar, juntaram-se profissionalmente com um objetivo em comum: criar uma marca de calçado que celebrasse um grande ícone de moda internacional, mantendo a 100% a sua autenticidade e adicionando um cunho pessoal muito especial.

“Em 2020, avançámos com um primeiro piloto no mercado de Natal do Santos Collective, que se revelou um verdadeiro sucesso. Rapidamente esgotámos o stock, sem termos feito qualquer investimento em comunicação e marketing. Em abril de 2021, em plena pandemia, lançámos a Friuli, com três modelos assinatura - Classic, Mary Jane e Casanova – e, agora, surgiu a oportunidade de desenvolvermos uma linha mais fresca, de edição limitada, pensada especialmente para os dias mais quentes”, afirmam Sofia e Vera, fundadoras da marca.

A Summer Capsule da FRIULI encontra-se disponível no site da marca.

A influencier Ana Maria Guedes, conhecida como Stylista, é fã da marca e deu a conhecê-la no seu último Summer Market: