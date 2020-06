A bondade é rainha! Como revelado exclusivamente pela Entertainment Weekly, a Nina West Foundation acaba de anunciar uma parceria especial e inédita entre a lenda da música Country, Dolly Parton, e a Drag Superstar e ativista da LGBTQ +, Nina West.

Estas duas rainhas da bondade uniram-se para lançar a coleção "Dolly x Nina: Kindness is Queen" para promover a bondade e a esperança durante este período difícil.

"Dolly é a rainha definitiva da bondade e estou tão emocionada por ela ter concordado com esta colaboração. Nós as duas queremos espalhar a mensagem de que a bondade é rainha e que bondade é algo que é desesperadamente necessário no nosso mundo agora!", disse Nina West.

A coleção é composta por 3 itens, entre eles uma t-shirt e um tote bag, e estará disponível tanto na Biblioteca da Imaginação de Dolly Parton, que promove a alfabetização fornecendo livros gratuitos a crianças de todas as idades, como através da Fundação Nina West, que apoia organizações e serviços que ajudam jovens e famílias LGBTQ +.

Além de que estará disponível igualmente online, na página www.ninawest.com/kindness por tempo limitado.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.