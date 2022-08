Já há novamente uma loja da New Balance de portas abertas em Portugal. Com um ambiente minimalista, onde sobressaem as opções de calçado, a loja conta com as linhas de lifestyle e também de desporto (corrida) para mulher, homem e criança. Outras linhas especiais como a Numeric, mais indicada para os praticantes de skate, também está disponível.

Esta é a primeira loja a regressar ao mercado ibérico depois da marca norte-americana ter encerrado todos os seus espaços em Portugal e Espanha no final de 2021. O regresso vais ser feito gradualmente e no final do mês, a 28 de agosto, abrirá a loja do Freeport Lisboa Fashion Outlet.

A New Balance, nascida no início do século XX, começou por ser uma empresa focada em calçado ortopédico até se dedicar ao fabrico de ténis de corrida, tornando-se uma referência para corredores. Mas logo a sua influência foi além do mercado desportivo até alcançar a moda e o lifestyle.

“Estamos muito entusiasmados por reabrir estes espaços da New Balance nos nossos centros – primeiro em Vila do Conde e, de seguida, em Alcochete. Sabemos que esta é uma marca muito querida para os nossos visitantes”, adianta Jorge Pinto Fernandes, Portugal Business Director da VIA Outlets.