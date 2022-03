A nova coleção celebra o verão de 2022 como um momento de regresso ao equilíbrio, um período de crença na evolução e perpetuação da vida na Terra e, enfatiza a potência da reconexão da sociedade com o que a envolve através de um novo estilo de vida mais sustentável.

A Natureza serve de musa a esta coleção e os seus elementos, ritmos e ciclos são o mote: o sol, as ondas do mar, as estações do ano, as ondas sonoras e até a própria vida, são motivos de celebração e são os verdadeiros protagonistas de verão da Osklen.

Balance nasce num contexto de reconectar a sociedade após um período de desequilíbrio causado pela pandemia e dá seguimento ao alerta deixado pela coleção de inverno – Gaia, acerca da necessidade de refletirmos sobre a nossa relação com o meio onde vivemos.

Destinada ao público feminino e masculino, esta coleção conta com vários padrões característicos do movimento e ritmo da natureza, mas também com cores sólidas que incluem tons neutros, que combinam com a terra, e ainda cores vibrantes que fazem alusão ao mundo natural e selvagem.

Já quanto aos modelos das peças, na moda feminina, o desafio será escolher entre os vestidos – curtos, midi ou longos – os leves macacões e camisas, calções, calças, biquínis e fatos de banho, malas, acessórios e até calçado.

Com o objetivo de promover o equilíbrio, a coleção Balance inclui ainda a linha Chakras, que representa os sete Chakras presentes no corpo humano – pontos energéticos trabalhados na prática de Yoga para estabilizar corpo e mente.

Confortáveis, leves, delicadas e perfeitas para as estações mais quentes, os modelos desta linha utilizam as cores que representam cada Chakra, de que é exemplo roxo – que simboliza a conexão espiritual, o verde relacionado com o amor e perdão, ou o laranja ligado à criatividade, entre outras.

Em conformidade com a promessa de assegurar a sustentabilidade da marca, para a confeção desta coleção são utilizados e-fabrics – materiais amigos do ambiente como o algodão orgânico, algodão reciclado, cânhamo, linho reciclado, eco blend, lycra biodegradável, bem como aquaone (o primeiro tecido reciclado feito no Brasil, próprio para ser utilizado no mar, composto de 100% PET reciclado), nylon reciclado (uma fibra certificada pela Global Recycled Standard, desenvolvida a partir de materiais plásticos industriais, que seriam descartados) e, ainda pele de peixe pirarucu presente em malas e tênis especiais.

Para além destes materiais sustentáveis, são utilizados linho, algodão, viscose, viscolinho, suedine, lycra, atoalhado, nylon, tulle, laise e malha.