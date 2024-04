Chama-se Pópria, é uma marca de meias portuguesa e acaba de se lançar no mercado com a sua primeira coleção.

Fundado e idealizado por duas mulheres, este projeto é focado em meias de algodão bordadas que se destacam pelo seu design grosseio e artesanal.

Para aquela que é sua coleção de estreia, decidiu assinalar os 50 anos do 25 de abril como forma de "lembrar que a liberdade não é um direito garantido. Afinal, a luta deve ser coletiva e, neste caso, feita a meias, sempre", pode ler-se no comunicado", explica em comunicado.

"Em cada esquina um amigo", "em cada rosto igualdade", "a paz, o pão, habitação, saúde, educação", "eles comem tudo e não deixam nada", "cá dentro inquietação", "o povo é quem mais ordena" e "que força é essa, amigo?" foram as sete frases escolhidas para integrar esta edição comemorativa.

Para quem prefere modelos mais simples e discretos, pode optar por umas meias com os icónicos cravos vermelhos, existindo ainda a possibilidade de personalizar o seu par com uma mensagem ou frase do seu agrado.

É de destacar que todos os produtos são bordados à mão e têm um preço unitário que se fixa entre os 8 e os 14 euros.

Para fazer a sua encomenda, clique aqui.