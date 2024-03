Qual a relação que tem com o seu cabelo? Considera que este é a sua imagem de marca?

Procuro ter cuidado com o meu cabelo. Não sei se é a minha imagem de marca, mas é, sem dúvida, algo que tenho de preservar para o meu trabalho. Preciso que esteja saudável para que as mudanças, que a minha profissão de atriz exige, sejam possíveis.

Quais os produtos sem os quais não pode viver e que não podem faltar na sua rotina capilar?

De todos os produtos capilares, os meus preferidos são a máscara e o sérum. Sem qualquer dúvida. A máscara porque hidrata o meu cabelo quando mais preciso e faço duas aplicações mais intensivas por semana. O sérum uso antes de deitar e depois de utilizar ferramentas de styling. A Kérastase tem o benefício de ter várias gamas para diferentes tipos de cabelo e para diferentes problemas, como hidratação, queda ou proteção UV, e isso faz com que consiga ir adaptando os meus tratamentos às minhas necessidades. É perfeito.

O cabelo comprido requer sempre um cuidado extra. Tem algum segredo ou truque para que este se mantenha sempre bonito, brilhante e sedoso?

Os meus truques são beber muita água - todo o corpo agradece - e, sem dúvida, usar os produtos certos. Não interessa usarmos os produtos que resultaram na nossa amiga, é importante experimentarmos, sermos aconselhadas pelos nossos cabeleireiros, pois eles é que são os verdadeiros mestres dos cabelos, e irmos alterando as gamas de tratamento mediante as nossas necessidades.

Para preservar o aspeto saudável do seu cabelo entrega-se ao cuidado da hairstylist Helena Vaz Pereira. Qual o mais conselho mais valioso que recebeu da sua parte e que segue religiosamente até hoje?

Sim, a Helena é uma verdadeira fada dos cabelos e tem sempre os melhores conselhos. Algo que me disse, e que procuro cumprir religiosamente, é observar bem o meu cabelo e ir cortar ou hidratar quando ele precisa, e não só quando me lembro.

Ela teve um papel fundamental para que eu percebesse a diferença quando temos o cabelo bem tratado e a facilidade em realizar novos stylings, até para que o nosso cabelo não se danifique no dia a dia. E como eu preciso muito de alterar o styling do meu cabelo na minha profissão, tento ser mesmo cumpridora.

Apesar de ser loira natural no ano passado, e por motivos profissionais, mudou radicalmente de visual ao pintar o cabelo de castanho. O que sentiu com esta transformação? Foi uma mudança difícil uma vez que o público está habituado a vê-la loira?

Nunca pensei que fosse gostar tanto. Sempre adorei a cor natural do meu cabelo, talvez porque sempre me conheci assim, mas gostei mesmo muito da transição para o cabelo castanho. Em relação ao público, sinto que houve uma divisão total de opiniões porque tive muita gente a dizer-me que preferia o loiro, mas outra boa parte de pessoas a dizer-me que preferia o castanho. Eu gosto dos dois e acho que se todas as mudanças de visual fossem assim, fazia muitas.

Futuramente, seja em coloração ou haircut, gostava de apostar em outra mudança deste género?

Eu não sou aquela pessoa que acorda e pensa em ir pintar o cabelo de cor de rosa. Admiro a coragem, mas eu não tenho essa coragem toda. Ainda assim, se alguma personagem minha exigir uma mudança de visual, não tenho receio nenhum em fazê-la. Um ator deve mesmo moldar-se e, se a mudança de visual for fulcral para a construção de uma personagem, como era este castanho, não hesito.

Em termos de hairstyle é adepta de um look natural, tendencialmente liso ou com ondas. Com que penteado se sente mais confortável?

Gosto dos dois e vou variando muito.

Em eventos tem preferência por algum hairstyle em particular ou sente que esta é uma boa oportunidade para arrojar no visual?

Não tenho, pois depende muito da roupa que visto e daquilo que me aconselham a usar. Uso o cabelo como complemento ao outfit e procuro que esteja sempre bem penteado. Apesar de estar a aperfeiçoar as minhas técnicas, em eventos prefiro mesmo que seja um hairstylist a ajudar-me.

No dia a dia é adepta de secador ou de alguma ferramenta de styling em particular?

Sim, utilizo secador e várias ferramentas ghd, marca da qual também sou embaixadora. Ajuda-me muito ter ferramentas para cada tipo de styling pois quando aliadas aos produtos de cabelo certos, já tenho metade do trabalho feito.

Costuma investir em tratamentos capilares? Se sim, de que tipo?

Sim, de todo o tipo. Na verdade, tudo o que os meus hairstylists me aconselharem a fazer, eu faço. Confio muito no trabalho deles.

Quais os seus segredos para um bad hair day?

Um bom boné. Amo bonés e são verdadeiros salvadores nos dias em que o cabelo teima em não estar como eu quero.

Este mês foi apresentada como a nova embaixadora da Kérastase. Como se sente neste papel e qual a sua relação com a marca francesa líder mundial em cuidados capilares?

Fiquei mesmo muito feliz e sinto-me muito bem neste papel porque me identifico com a marca a 100%. Para mim, a Kérastase é uma marca que se preocupa com o empoderamento da mulher, é inclusiva e está realmente preocupada com a consumidora e eu gosto muito disso. Depois, identifico-me porque uso realmente a marca em casa ou mesmo em viagem. Além de tudo, tenho vindo a descobrir também a, tão importante, preocupação ambiental da marca e as suas opções mais sustentáveis.