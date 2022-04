Reforçando a sua essência e o claim ‘Celebramos a Família’, a MO não esquece o próximo Dia da Mãe, e lança as suas sugestões para celebrar a mulher mais importante do mundo com um presente especial.

Ideias da marca de moda portuguesa para que este dia possa ser vivido em partilha familiar, e que coloca em destaque uma nova linha especial de T-shirts ‘Dia da Mãe’, brancas a condizer, 100% algodão macio e confortável, desenhadas para mães e filhos.

Para as mães, esta t-shirt apresenta a inscrição ‘Best Moms Club’ em rosa, e apresenta mangas dobradas para um ar mais feminino e relaxado a esta peça. A condizer com a t-shirt da mãe, para os filhos estão disponíveis duas t-shirts brancas, com as inscrições em relevo ‘Fan Nº 1 Best Moms Club’ em azul ou rosa.

Adicionalmente, a MO coloca em destaque também um conjunto de noite, composto por robe com extremidade em renda e camisa de noite. Duas peças num tom azul claro e extremamente suaves ao toque, que asseguram um conforto máximo a todas as mães.

Estão também disponíveis sugestões de presentes versáteis e muito práticas como vestidos compridos, blusão de ganga, camisas, ou acessórios como cestas e bolsas de praia, perfumes e calçado como sandálias ou mules, pensados para diferentes ocasiões e ao estilo de cada mãe.

Postal único para oferecer à mãe

Para tornar ainda mais especial o Dia da Mãe, a MO em parceria com Sofia Castro Fernandes, autora do “às nove no meu blog”, um dos blogues mais lidos e seguidos em Portugal, e com a ilustradora Teresa Types, lança um postal único para oferecer.

Sofia Castro Fernandes escreveu a mensagem “Por seres casa, colo e força todos os dias, obrigada" de um postal especial ilustrado por Teresa Types, que será oferecido de 30 de abril a 1 de maio em todas as compras nas lojas físicas da MO, limitado ao stock existente.

Também estará disponível para guardar e imprimir para quem realizar compras online.