A Mango entra no Metaverso através da arte. Tendo a cultura como um dos seus valores de marca, a marca está a fazer a sua estreia no mercado NFT com o lançamento de três obras de arte únicas cocriadas com o cripto artista Farkas.

As três obras estão expostas, a partir de agora, no distrito dos museus da Decentraland como parte da primeira edição da Metaverse Fashion Week.

Juntamente com Farkas, um artista argentino-húngaro com sede em Buenos Aires, a marca exibirá as peças Mango Metagirl, Mango Ad Astra e Hanna in the Clouds durante um mês. As três obras de arte únicas são inspiradas nas peças da Mango (Lupi, Cinema e Mónica, respetivamente) e têm como objetivo projetar o metaverso no futuro e a visão do próprio artista.

Mango Metagirl créditos: Mango

"A Mango Metagirl é inspirada pelos conceitos de confiança e liberdade. No metaverso pode ser-se tudo o que se quiser, mas a rapariga Mango é autoconfiante e apresenta-se como é na vida real", explica Farkas. "Mango Ad Astra, por outro lado, é uma representação do caminho para o futuro da mulher protagonista da obra, enquanto Hanna in the Clouds quer mostrar que o metaverso é totalmente personalizável", acrescenta o artista.

Os três NFTs criadas por Farkas para a Mango serão expostos nas coordenadas 13.82 no Distrito do Museu Decentraland, onde a marca terá a sua própria área na qual reproduzirá um museu. É um espaço aberto, circular e com colunas, o que permitirá a exposição das três obras de arte emolduradas.

Estes NFTs serão também carregados na plataforma OpenSea, um dos principais mercados para tokens não fungíveis, utilizando tecnologia de blockchain, mas não serão vendidos.

Para o desenvolvimento das obras, o artista utilizou ferramentas tecnológicas como o software livre Blender e colaborou com as equipas de tecnologia e design de produtos 3D da Mango.

Mango Ad Astra e Hanna in the Clouds créditos: Mango

Os primeiros wearables

Para além das três obras de arte, a Mango lançará também aos seus primeiros três wearables para comemorar a Metaverse Fashion Week.

A primeira, em que Farkas também colaborou, será uma reprodução virtual do vestido Lupi, que reflete os valores e cultura do Mediterrâneo que caracterizam a Mango. Este NFT não estará à venda, mas passará a fazer parte do catálogo histórico da marca.

O grupo irá também criar dois NFTs de uma T-shirt comemorativa (modelo masculino e feminino) da primeira edição da Metaverse Fashion Week, consideradas como artigos de coleção. Serão criadas 50 unidades tanto do modelo masculino como do feminino: 49 destas serão oferecidas aos participantes do evento virtual e uma será mantida como propriedade.