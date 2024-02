As fãs de maquilhagem já podem marcar no seu calendário a data daquele que é um dos lançamentos mais aguardados do ano: a chegada da Haus Labs by Lady Gaga a território nacional.

A famosa marca de beleza criada pela cantora norte-americana vai chegar ao mercado europeu partir do fim de março e Portugal é um dos 12 países contemplados. A linha de produtos vai estar disponível em exclusivo online e em todas as lojas Sephora espalhadas de Norte a Sul.

A Haus Labs nasceu em 2019 pela mão de Lady Gaga e destaca-se por ser uma marca de beleza vegan e inclusiva, cujos produtos conseguem combinar inovação, tecnologia e alta performance. "Estamos confiantes de que ficarão entusiasmados de descobrir o mundo criativo e inspirador da HAUS LABS BY LADY GAGA e em experimentar as fórmulas revolucionárias da marca”, afirma Sylvie Moreau, Presidente da Sephora Europa e Médio Oriente, em comunicado.

Entre os seus produtos mais bem-sucedidos e virais está a multipremiada base Triclone Skin Tech, disponível em 51 tonalidades e que alcançou mais de 10 mil milhões de visualizações na rede social TikTok, assim como o corretor de olhos Triclone Skin Tech que faz parte da mesma gama e está entre os seus bestsellers.

"Estou extremamente entusiasmada por estarmos a trazer a nossa nova, linha de maquilhagem de artista clean e cheia de força para a Europa, num sítio que me inspira há anos, a SEPHORA! Na HAUS LABS BY LADY GAGA, a maquilhagem artística é para todos e ninguém deve ter de danificar a sua pele ou sacrificar os seus princípios e valores para se expressar com maquilhagem de alta performance”​, disse a cantora e fundadora da marca, Lady Gaga, sobre este lançamento.

A ​Haus Labs by Lady Gaga vai estar disponível em exclusivo online e nas lojas Sephora, a partir de 26 de março de 2024, e em preview na app a partir de 22 de março.​