Como parte de um grande esforço para cumprir a meta de usar apenas materiais reciclados ou outros materiais de origem sustentável até 2030, a atriz Maisie Williams irá juntar-se à H&M ao longo do ano para impulsionar a mudança na moda no mundo virtual e na vida real.

Esta parceria irá destacar e incentivar a reutilização e a reciclagem de roupas indesejadas num esforço conjunto para fechar o ciclo na moda.

"Estou muito contente por finalmente poder partilhar a notícia da minha parceria com a H&M como Embaixadora de Sustentabilidade Global, e mal posso esperar que todos vocês vejam no que estamos a trabalhar. Nesta função, vou colaborar de perto com especialistas da marca para conduzir iniciativas de sustentabilidade e definir o caminho em direção a um futuro de moda acessível e circular. A meta de longo prazo é usar materiais 100% reciclados ou outros materiais de origem sustentável para têxteis em todas as marcas do Grupo até 2030. É hora de agir e criar circuitos de produção mais viáveis na moda para proteger o nosso planeta para a próxima geração", diz Maisie Williams.

Ao longo de 2021, a H&M e a atriz e cineasta, que também é uma voz ativa para o empoderamento feminino, o ambientalismo e a diversidade, embarcarão em várias iniciativas em torno da circularidade.

Uma parte empolgante do lançamento da parceria é a introdução da gémea digital de Maisie Williams - Avatar Maisie. O avatar realista foi cuidadosamente criado por animadores 3D e fez a sua estreia num filme de lançamento, a 12 de abril. Avatar Maisie e Maisie na vida real farão várias aparições ao longo do próximo ano, envolvendo os clientes da H&M e inspirando ação.

Avatar Maisie créditos: H&M

A primeira ação conjunta desta nova parceria é o lançamento de H&M Looop Island no popular jogo da Nintendo Animal Crossing: New Horizons. Batizado em homenagem à máquina de reciclagem de roupas Looop da H&M, lançada em outubro de 2020 e que transforma roupas velhas em novas, o H&M Looop Island foi totalmente idealizado à volta da sustentabilidade.

H&M Looop Island x Animal Crossing: New Horizons créditos: H&M

Os jogadores podem explorar a ilha e reciclar as suas roupas na versão virtual da Looop Machine da H&M, a primeira estação de reciclagem de roupas em Animal Crossing: New Horizons.