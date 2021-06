Este ano, a Happy Socks quis fazer mais pela comunidade LGBTQI+ do que uma simples campanha colorida e cativante. Por isso, a marca doou o budget da campanha e dedicou as suas plataformas a uma organização que tem um impacto direto na comunidade: a InterPride.

Como marca, a Happy Socks quer dar voz à cor, à criatividade e à liberdade em cada canto do mundo, por isso a coleção Pride é uma coleção disponível durante todo o ano, da qual 10% das vendas online revertem para a InterPride. O desafio é claro “Be Yourself. Always walk with Pride”.

créditos: Happy Socks

Desde a criação da coleção Pride, a Happy Socks mantém o compromisso de doar 10% de cada venda online à InterPride, a organização internacional responsável pelos eventos Pride em todo o mundo.

Fundada em 1982, a InterPride é uma organização sem fins lucrativos que representa o movimento Pride a nível global. Este ano a marca foi mais longe e para além destes 10%, doou a totalidade do orçamento que seria dedicado à campanha dos novos designs.

O contributo da Happy Socks serve para aumentar o fundo solidário da InterPride, criado para dar assistência a organizações Pride que se encontram em ambientes hostis e áreas de crise e conflitos.

créditos: Happy Socks

A organização promove conferências regionais e internacionais que educam e permitem a interação entre membros da comunidade LGBTQI+, como a InterPride World Conference e as Annual General Meetings.

Nestes eventos são discutidos valores de equidade e diretos humanos, com programas que abordam um grande leque de questões sociais como o racismo, a opressão, orientação sexual e identidade de género, por exemplo.

Os novos elementos da coleção Pride, como não poderia deixar de ser, são carregados de cor e energia positiva. Toda a coleção está disponível na loja Happy Socks do Chiado e em somethingelse.pt.