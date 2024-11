O L'Oréal Groupe acredita que a diversidade é o motor da excelência e da inovação, e por isso procura garantir que cada colaborador, independentemente da idade, género ou experiência, tenha a oportunidade de desenvolver o seu potencial e contribuir para o futuro da organização.

É nesse sentido que o L'Oréal Groupe implementa estratégias concretas para promover a inclusão e o empoderamento, com especial destaque para três áreas: o talento sénior, o talento jovem e o empoderamento feminino.

Apostar no futuro

Em Portugal, a taxa de desemprego jovem ainda é um desafio significativo, situando-se nos 19,3% em 2024. Este cenário evidencia a necessidade de ações eficazes para melhorar as perspetivas profissionais das novas gerações. O L'Oréal Groupe tem vindo a fazer a sua parte, oferecendo oportunidades a milhares de jovens em todo o mundo através de programas específicos para fomentar a sua empregabilidade.

Entre as iniciativas destacam-se o programa L'Oréal For Youth, lançado em 2021, que visa criar oportunidades de emprego para pessoas com menos de 30 anos. Em 2023, o programa gerou mais de 700 postos de trabalho em Espanha e Portugal, permitindo aos jovens alcançar carreiras com que sempre sonharam.

Além disso, o programa L'Internship oferece estágios semestrais que permitem aos novos talentos mergulhar no dinâmico mundo da beleza, contribuindo para projetos reais e adquirindo experiência ao lado de profissionais qualificados. Para além disso, o L'Oréal BOOST, que disponibiliza 20.000 bolsas de estudo para cursos online, oferece a estudantes de todo o mundo a oportunidade de desenvolver competências essenciais no dia a dia laboral.

Sara Silva, Diretora de Relações Humanas da L'Oréal Portugal, destaca que o foco no recrutamento jovem e no desenvolvimento contínuo dos talentos é uma das principais estratégias da empresa: “No L'Oréal Groupe apostamos no recrutamento jovem e no desenvolvimento e retenção de talentos. São eles os líderes do futuro, na nossa empresa, no setor e no mundo. Trazemos jovens talentos para o coração do nosso negócio e estamos profundamente empenhados em atrair as novas gerações para uma empresa onde podem crescer e desenvolver todo o seu potencial.”

Luís Ferreira, Key Account Manager da Divisão de Luxo e um jovem talento na empresa, partilha a sua experiência, afirmando: “A minha aventura na L'Oréal começou em 2019 com a entrada a partir da minha participação no programa L’Internship. Fui recrutado como estagiário e, graças ao compromisso da L'Oréal em apoiar o talento e a mobilidade interna, o meu percurso foi crescendo. Passaram-se quase seis anos e ainda há tanto caminho por explorar.”

Dar valor à experiência

A par disso, o L'Oréal Groupe aposta em soluções que reconhecem o valor do talento sénior, garantindo que a experiência e o conhecimento acumulado ao longo da carreira sejam igualmente valorizados.

Em Portugal, 24% dos colaboradores da L'Oréal têm mais de 50 anos, um reflexo do compromisso da empresa em integrar diversas gerações de forma estratégica. A diversidade intergeracional é vista como um fator essencial para a inovação, uma vez que os colaboradores séniores trazem consigo uma bagagem de experiência que contribui para uma visão mais ampla.

O programa L'Oréal for All Generations é uma das principais iniciativas da empresa para apoiar os seus colaboradores mais velhos, promovendo o desenvolvimento ao longo da carreira e a transição para a jubilação de forma bem-sucedida. Em 2023, 80% dos colaboradores com mais de 50 anos em Espanha e Portugal foram promovidos desde o lançamento deste programa.

Ana Sofia Amaral, Diretora Científica e Responsável de RSC na L'Oréal Portugal, partilha a sua experiência ao longo de mais de 30 anos na empresa: “Estou na L’Oréal há mais de 30 anos, num caminho de inovação e crescimento. O compromisso da empresa com a diversidade, inclusão e liderança feminina, assim como a valorização do talento de todas as idades, têm sido essenciais para a minha motivação e inspiração.”

Empoderar as mulheres e contribuir para a igualdade

O empoderamento feminino é uma das grandes bandeiras do L'Oréal Groupe, que se dedica a criar um ambiente de trabalho inclusivo e igualitário, onde as mulheres podem destacar-se e alcançar posições de liderança. Em Portugal, a representatividade feminina tem vindo a crescer, com um número crescente de mulheres a ocupar cargos de topo.

O L'Oréal Groupe é exemplo de um compromisso claro com a paridade de género. A equipa de liderança da empresa em Portugal é composta por 50% de mulheres, ocupando áreas estratégicas como Relações Humanas, Sustentabilidade, Comunicação e Jurídico.

A empresa é reconhecida globalmente pelos seus esforços em Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I), estando classificada entre os 10 primeiros lugares do ranking global de igualdade de género da Equileap e sendo, pelo sétimo ano consecutivo, incluída no Bloomberg Gender Equality Index.

Sara Silva sublinha que “o L'Oréal Groupe está profundamente empenhado no empoderamento das mulheres em todo o mundo, apoiando com inúmeras iniciativas a igualdade de género e encorajando as mulheres a reafirmarem o seu valor e eliminarem as barreiras sistémicas às suas conquistas.”

Ana Baleizão, Head of Communication & Engagement da L'Oréal Portugal, partilha a sua experiência, afirmando: “A magia da L’Oréal está nos valores que vivemos todos os dias e na forma como somos capacitados e empoderados a contribuir para criar a beleza que faz avançar o mundo.”

A aposta no talento jovem, no valor do talento sénior e no empoderamento feminino são pilares fundamentais que garantem que o L'Oréal continue a ser uma referência global não apenas pela sua inovação, mas também pelos valores que defende. Ao investir no desenvolvimento do potencial de todos os seus colaboradores, a empresa não só fortalece a sua posição no mercado, mas também contribui para uma sociedade mais justa e equilibrada.