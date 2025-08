A influencer Mafalda Sampaio reagiu às palavras da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Ramalho, que afirmou numa entrevista à TSF, este fim de semana, que existem mulheres que fazem um "exercício abusivo" do horário de amamentação.

Mâe de três crianças, a criadora de conteúdos digitais revela que não consegue ficar indiferente nem calada perante as alterações à lei laboral apresentada pelo Governo que irá fazer com que a licença de amamentação só seja possível usar até aos dois anos da criança.

"Eu nem sequer amamentei o Francisco e o Tomás por saber o quão desgastante foi amamentar a minha primeira filha! Estas últimas notícias têm-me tirado do sério e acho impossível manter-me no silêncio. Sair mais cedo do trabalho para ir buscar os filhos à escola não é um abuso. É a realidade de milhares de mulheres!

As escolas públicas não estão abertas até às 18h. Quem é que, na maioria das vezes, vai buscar as crianças? As mães! Que têm de se desdobrar em mil para dar o melhor de si em todas as frentes! Trabalham fora de casa, dentro de casa e ainda gerem a maior parte das agendas da casa. A sociedade exige das mulheres o impossível!

Trabalhar como se não tivéssemos filhos e ser mães como se não tivéssemos trabalho! Essa merda é impossível. E alguém tem de o dizer! O Estado tem de proteger as mulheres, os verdadeiros pilares das famílias.

Porque, sim, os maridos podem trabalhar e ganhar tanto ou mais (como já sabemos). Mas quando uma mãe não está bem, a casa cai. Estamos hoje a criar o futuro do nosso país! Eu quero criar seres humanos com bons valores que cresçam rodeados de amor e que se sintam seguros para um dia serem adultos confiantes, competentes e educados.

Ainda não perceberam que somos nós, mulheres que andamos com isto para a frente? Dêem-nos condições, vejam-nos e reconheçam o nosso mérito sff!! Não é pedir muito! É urgente que mulheres vejam, defendam e respeitem outras mulheres. Estamos todas a dar o nosso melhor. Em tudo. Todos os dias", revelou a influencer.

Por fim, Mafalda fez um apelo: "Falem sobre isto, porque os nossos direitos demoraram muito a conquistar mas num par de meses tudo muda", escreveu a influencer.

António Raminhos também reagiu à proposta do governo

António Raminhos fez um vídeo onde ironiza a postura da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Ramalho, que no caso Spinumviva, que envolveu Luís Montenegro, o defendeu mesmo estando em causa alegados conflitos de interesse, dizendo numa entrevista: "Não temos de sujeitar-nos a juízos de ética, além do cumprimento escrupuloso da lei'.

Para além disso, o humorista recordou que a ministra "é casada com António Ramalho, que foi um dos diretores do Novo Banco, que após sair do Novo Banco, um ano depois, foi consultor de uma empresa que ele próprio contratava e cuja filha é vice-presidente do PSD".

Eu não estou aqui a insinuar nada, eu estou é a partir do mesmo ponto de desconfiança que a senhora ministra usa para as mães. A única conclusão que chego é que: cada um mama de maneira diferente e mama o tempo que pode", revelou Raminhos, recebendo muitos comentários de apoio.