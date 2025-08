O cantor Rod Stewart, de 80 anos, está a ser duramente criticado depois de ter exposto um vídeo, no seu último concerto, onde Ozzy Osbourne aparece no 'céu' a tirar selfies com outros artistas que também já morreram.

Foi durante o espetáculo de dia 2 de agosto na cidade de Charlotte, no estado norte-americano da Carolina do Norte, que Rod Stewart decidiu homenagear Ozzy Osbourne, que morreu a 22 de julho.

Para tal, o artista interpretou a música 'Forever Young' acompanhada de um elemento visual que não foi do agrado de todos os presentes no momento.

É que no vídeo feito por Inteligência Artificial mostrado no ecrã gigante do palco aparece Ozzy Osbourne num local que faz alusão ao 'céu'. O artista tem na sua mão um selfie stick que usa para tirar fotografias com outros artistas que também já morreram.

Kurt Cobain, Amy Whinehouse, Prince, Tina Turner, Freddie Mercury, Bob Marley, Tupac Shakur, Prince e Whitney Houston são os artistas que aparecem nas várias selfies ao lado de Ozzy.

Veja, abaixo, o polémico vídeo.

Depois da homenagem...surgem as críticas

Esta ação gerou várias críticas a Stewart nas redes sociais. Muitos internautas consideram o vídeo de mau gosto e há quem considere até que o músico devia ser punido por isto.

"Esta é a coisa mais desrepeitosa que eu já vi na minha vida"; "Isto é bizarro"; "Isto vai além da minha compreensão"; "Este é um crime que deve ser punido com todo o rigor"; "Que mau gosto"; "Isto é realmente uma loucura. Espero que ele seja processado por isso" e ainda: "É mesmo o fim dos tempos", são alguns dos comentário negativos deixados nas redes sociais.

De que morreu Ozzy Osbourne, a lenda do 'heavy metal'?

Foi conhecida esta terça-feira, 5 de agosto e duas semanas depois da morte do vocalista dos Black Sabbath, a causa da morte do artista de 76 anos. Ozzy Osbourne sofreu um "enfarte agudo do miocárdio" e uma "paragem cardíaca fora do hospital" para além de outras duas "causas conjuntas": a doença de Parkinson e a doença coronária.