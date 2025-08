A apresentadora da TVI, Cristina Ferreira, está a desfrutar de umas férias na ilha espanhola de Menorca, onde tem partilhado várias fotos dos locais que tem visitado com o namorado João Monteiro.

Cristina Ferreira não tem parado um minuto nestes dias de descanso. A apresentadora da TVI esteve em Palma de Maiorca com o namorado João Monteiro, seguiu para as habituais férias de família em Vila Nova de Milfontes e apanhou novamente o avião rumo a outra ilha balear: Menorca. Hospedada num dos hotéis mais famosos - e caros - da região, Cristina partilhou uma galeria de fotos onde podemos ver os locais por onde tem passado. "Menorca pela primeira vez. Há algum tempo que queria conhecer a ilha. A Driziinha (uma influencer) e os seus posts faziam-me desejar a visita. Chegámos ontem. Um voo de 1h45m e começa a viagem por uma ilha espanhola mais rural, menos explorada e praias de água azul intenso. Difícil é chegar às praias. Fecham muito cedo os acessos e não dá para estacionar. Resta ir a pé ou de bicicleta. Mas são as caminhadas pelos caminhos de terra que tornam tudo especial. Hoje já levo 10km nas pernas mas muita alegria no coração. O tempo está incrível, a comida também e o hotel é dos mais bonitos em que fiquei. É o chamado: NÃO MEXE QUE ESTÁ MUITO BOM", escreveu a apresentadora na legenda da partilha. Nos comentários multiplicam-se os elogios à felicidade mostrada pela apresentadora. "Sinto a tua felicidade e sinto que a tua beleza está ainda mais bonita por isso! Aproveita"; "Desfrutem ao máximo, vocês merecem ser sempre felizes" e ainda "Adoro esta tua nova era", escreveram alguns seguidores de Cristina.

Depois de um dia de aventuras por Menorca, Cristina e João Monteiro foram aproveitar um jantar romântico no restaurante do hotel Morvedra Nou. Para a ocasião, Cristina usou um vestido branco, curto e cavado. Nos pés optou por utilizar umas sandálias castanhas da marca Hèrmes (que têm um valor aproximado de 610 euros) mas o destaque é para o chapéu com um modelo diferente.

O acessório é da marca portuguesa Le Trap, em palha natural e resulta numa colaboração com a influencer Joana Vaz. Está à venda aqui por 129 euros.



