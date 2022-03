A Loja das Meias, centenária empresa portuguesa de moda, abre nos próximos dias de março a sua primeira loja na cidade do Porto. O Galleria do Norteshopping foi o espaço escolhido para acolher a primeira loja da insígnia no norte do país e a segunda num centro comercial.

Com mais de um século em Portugal, a Loja das Meias é a loja multimarca nacional pioneira na comercialização das melhores marcas de moda internacionais que apresenta agora um conceito e estética de loja inovador.

Inspirado nos socalcos do Douro, nas suas cores e luz e no que de melhor a região tem para oferecer, o espaço foi projetado pelo gabinete de arquitetos G4 e pretende destacar-se por ser um local de referência na apresentação das últimas tendências de moda.

O conceito de estética introduz fortes elementos digitais que coabitam com peças de design que fazem parte da decoração e que fazem realçar as peças de moda.

Alice & Olivia, Chiara Ferragni, Kenzo, Marc Jacobs, Ganni, Nº21,Paul Smith, See by Chloe são algumas das marcas premium disponíveis na nova loja, que combina elegância e sofisticação num distinto ambiente de luxo pioneiro e inovador em Portugal.

A sustentabilidade é um tema muito importante para a Loja das Meias que procura marcas que tenham em atenção este tema na escolha de matérias e fabricação.

Numa época de globalização, esta expansão a norte vai permitir chegar a novos mercados e dar uma melhor resposta às necessidades dos clientes do norte que, há muitos anos, visitam as lojas em Lisboa e Cascais.

Com mais de 360 metros quadrados de área, a nova loja representa o maior desafio da marca desde a abertura da flagship store da Avenida da Liberdade, numa época particularmente desafiante, após dois anos de pandemia, que tiveram um forte impacto na indústria da moda.

Com uma forte componente digital, uma das grandes novidades é a existência de um ecrã tátil com ligação direta ao e-commerce, que vai permitir aos clientes, não só ter acesso às marcas disponíveis na loja do Norteshopping, como às restantes marcas de luxo, à venda nas lojas de Lisboa e Cascais. Tudo isto sempre com um atendimento personalizado que é um forte pilar em todas as lojas do grupo.