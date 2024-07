Kiehl's Open Doors é o nome deste projeto que tem como objetivo apoiar jovens LGBTQIA+ desalojados. Em conjunto com a Associação Casa Qui, uma organização sem fins lucrativos (ONG) que presta apoio de emergência a jovens LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade, a Kiehl’s espera contribuir para a redução do número de jovens LGBTQIA+ desalojados e a fomentar a sua auto-suficiência e liberdade.

O evento de apresentação do projeto teve como host o ator Manuel Moreira e contou com o testemunho de influenciadores digitais como Kiko is Hot, Lola Lopes e Peperan, que partilharam as suas experiências pessoais e reforçaram a importância de visibilidade e apoio a iniciativas que promovem a inclusão e segurança para a comunidade LGBTQIA+.

Durante o evento, foram revelados dados alarmantes, de um estudo desenvolvido pela Universidade do Porto, sobre a falta de apoio aos jovens LGBTQIA+. O estudo, que tem como nome "The Free Project: Relatório sobre jovens LGBTQ+ e clima escolar em Portugal", evidencia que:

• 10% dos jovens LGBTQIA+ não são aceites por nenhum membro da sua família.

• 38% escondem a sua identidade da família.

• 19% confessam que os pais já usaram nomes pejorativos por causa da sua identidade.

• Mais de 50% dos jovens trans lamentam não ser tratados pelo nome que desejam em casa.

Ângela Leite, da Associação Casa Qui, explicou o papel fundamental da Casa Qui em oferecer um lar seguro e apoio integral a jovens LGBTQIA+ em risco de exclusão social. Assim, para além de proporcionar a estes jovens um lugar para viver, a associação também oferece-lhes consultas de psicologia, orientação laboral e educação, capacitando-os para construir um futuro melhor e mais inclusivo.

Desde 2023, a Casa Qui apoiou 253 jovens, providenciando 892 consultas de apoio psicológico. Desde 2017, 42 jovens LGBTQIA+ foram acolhidos nas suas instalações. Estes números demonstram o impacto significativo que a ONG tem na vida de jovens em situação de vulnerabilidade.

Kiehl's Open Doors Participantes do evento de apresentação do projeto Kiehl's Open Doors créditos: DR

Kiehl's Open Doors: uma causa em 14 países

Para marcar o lançamento desta iniciativa, a Kiehl’s colaborou com a revista francesa LGBTQIA2+ e a agência criativa Têtu na produção do filme de campanha “Safer Nights. Brighter Tomorrow”. Esta curta-metragem segue a história de Joyitha, uma jovem LGBTQIA+ que passou pela situação de sem abrigo, com o objetivo de sensibilizar o público para a causa e encorajar outras ações de apoio.

"Estamos orgulhosos de lançar uma plataforma que apoia uma comunidade que a Kiehl's se preocupa em proteger há décadas", afirma, em comunicado, Jon Saenz, Presidente Global da Kiehl’s. "Alguns dos nossos próprios Skin Pros passaram por adversidades depois de assumirem a sua orientação sexual", explica. "Queremos sensibilizar para este problema e, essencialmente, ajudar a reduzir o número de jovens LGBTQIA+ desalojados", completa.

Com um historial de forte inclusão e apoio às comunidades em todo o mundo, a Kiehl’s apoia a comunidade LGBTQIA+ desde o final dos anos 80, incluindo apoio financeiro para a investigação do VIH/SIDA, prevenção do suicídio e envolvimento comunitário como patrocinador e participante da Marcha do Orgulho de Nova Iorque nos últimos 27 anos. Desde 2015, a generosidade da Comunidade Kiehl’s permitiu doar mais de 186 milhões de dólares a organizações filantrópicas de todo o mundo.

Fique a saber mais sobre o projeto aqui.