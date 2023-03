Nascida na Venezuela, no seio de uma família portuguesa, Katty Xiomara mudou-se para Portugal aos 18 anos, instalando-se no Porto. Em 1997, termina o curso de Design de Moda no Citex (hoje Modatex), onde atualmente leciona e faz parte do conselho consultivo da Associação Têxtil Portuguesa (ATP).

Preenche o calendário da semana da moda em Portugal desde 1998. Concilia a evolução da marca com outros projetos, em áreas tão diversas como: vestuário infantil, uniformes, teatro, dança e artes gráficas.

Em 2000, desenha os figurinos para a adaptação da peça La Divina Comedia de Dante Alighieri com a coreografia de Jean Paul Bucchieri, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. No ano seguinte, regista a marca Katty Xiomara e a partir de 2005 aventura-se internacionalmente, participando em diversos desfiles e feiras de moda. A imagem corporativa da marca, elaborada pela sua equipa, foi reconhecida e premiada com o European Design Annual pela revista norte-americana HOW.

No ano de 2004, desenvolve os uniformes para o Casino Figueira e para o novo Hotel Sheraton Porto e refaz o conceito criativo da marca Kispo. Em 2008, elabora o conceito criativo dos novos uniformes para McDonald's Portugal e em 2009 desenha os uniformes da Sonangol Distribuidora. Em 2017, desenvolve os uniformes para a Livraria Lello. No ano seguinte é convidada pela Câmara Municipal de Viseu para criar os uniformes, o merchandising e uma coleção cápsula inspirada no folclore da cidade, com o objetivo de receber o Festival Europeu de Folclore (Europeade). Em 2020 e 2021 faz a curadoria e o design do evento Guimarães Marca Fashion Festival, com o objetivo de promover as marcas e empresas locais. Em 2007, abre a sua loja/atelier, num antigo edifício localizado na emblemática Rua da Boavista, no Porto. E no ano de 2012, é aqui que recebe a visita oficial do Presidente da República, Professor Aníbal Cavaco Silva, no âmbito da visita às indústrias criativas de excelência.

O nome de Katty Xiomara pisa diversas passarelas: Paris, Nova Iorque, Milão e o cenário idílico da ponte fronteiriça entre Portugal e Espanha sobre o rio Minho. Destacando-se a sua presença na Semana da Moda de Nova Iorque entre 2013 e 2017. Em 2014, recebe uma distinção Silver pela International Design Awards in Pret-a-Porter Competition. Em 2015, repete este feito com mais uma distinção Silver e uma menção honrosa pela International Design Awards in Pret-a-Porter Competition.

Em 2018 é convidada pela Sanrio para comemorar os 45 anos da Hello Kitty através de uma coleção apresentada em Milão, e em 2019 lança o livro: REFLEXO – Guia do Bem Investir, com versões em língua portuguesa e inglesa. Faz parte do projeto Uma Voz Moda de Autor, que unifica a voz de 26 designers nacionais.

É uma das vencedoras do prémio OpenMyMed Prize 2020-21 (Maison Mode Méditerranée -MMM). É também uma das 100 vencedoras do 100 Project - com mais de 42.000 designers independentes no NJAL, que ganharam acesso gratuito à principal tecnologia B2B da JOOR.

Na última edição do Fashion Film Festival em 2021, o short film da sua coleção ALMA realizado por Mónica Santos, recebe o prémio de melhor realização, assim como a nomeação para melhor filme de autor. Nomeação que se repete com o short film da sua coleção AURORA realizado pelo Paulo Próspero. De destacar que o filme ALMA arrecadou diversos prémios entre os quais, a escolha do júri no Go Mental! International Short Film Festival e melhor curta no Festival Utopia. O seu trabalho foi publicado em várias edições internacionais como: Design Secrets - Rockport; Boxed and Labeled - Gestalten; Book of the Big Bags, Tags and Labels - Collins; Urban Fashion Flavor – Monsa.