O "naked dress" de 1993

Foi numa festa da agência Elite Models que Kate Moss utilizou um dos looks mais polémicos da sua carreira. Trata-se de um vestido transparente deslizante, desenhado por Liza Bruce, que a modelo apenas conjugou com uma tanga e umas sandálias pretas.

Em 2022, numa entrevista à British Vogue, a supermodelo confessa não se ter apercebido que o vestido era assim tão transparente: "Só me apercebi no dia seguinte, quando as fotos saíram. Foram os flashes que fizeram sobressair as transparências porque quando o vesti era de noite e o tecido não parecia tão transparente. Claramente era", conta a supermodelo. "Bom vestido, boa noite", remata.

O vestido perdido de John Galliano, 1995

O icónico vestido branco que John Galliano ofereceu à supermodelo no seu 21.º aniversário. Kate Moss usou-o no CFDA Fashion Awards, em 1995, e combinou-o com uns sapatos Manolo Blahnik pretos, que admite serem os seus favoritos, e um colar de diamantes, o primeiro que alguma vez possuiu, oferecido por Johnny Depp, com quem namorava na altura.

A peça da autoria do estilista britânico foi emprestado por Moss à atriz Sadie Frost, quando esta se casou com o ator Jude Law.

Numa entrevista à British Vogue, a supermodelo admite não saber do paradeiro do vestido: "Se alguém o tiver, por favor, devolvam-mo" disse entre risos.

O vestido vintage de 1995

Não é segredo para ninguém que uma das coisas em que a supermodelo é boa é a dar uma nova vida a peças vintage. Um dos grandes exemplos é o vestido transparente com franjas prateadas que usou para acompanhar Johnny Depp à premiere do filme Ed Wood, em Nova Iorque.

A modelo contou à British Vogue que o comprou numa loja na Florida, e que lhe foi dito que o vestido tinha pertencido à mulher do ator Errol Flynn. Por baixo da peça usou um "slip dress" da Calvin Klein, que cortou para poder mostrar mais as pernas, e que conjugou com uns saltos brancos e um colar de diamantes.

A noiva brilhante da Versace, 1995

Ao longo da sua carreira, foram vários os momentos em que a supermodelo encarnou o papel de noiva nas passerelles.

O vestido usado no desfile outono/inverno de 1995 da Versace foi um desses casos. Trata-se de um modelo mini curto prateado, cheio de brilhos e com umas botas a combinar. Adicionalmente, usou um véu e um bouquet de flores brancas.

O vestido de última hora, 2004

A supermodelo usou este vestido na festa do seu 30.º aniversário, em 2004. Trata-se de uma peça vintage coberta de lantejoulas azuis com uma capa no mesmo material. O vestido, comprido e com decote em V, foi comprado por si, um dia antes do seu aniversário, numa loja de roupa vintage em segunda mão, na Church Street, em Londres.

O tema da festa foi "Os Belos e os Malditos", numa referência à obra homónima do escritor F. Scott Fitzgerald. Para a ocasião, conjugou o vestido com uma clutch, joias prateadas e uns sapatos dourados com apontamentos pretos e bancos.

As galochas do Glastonbury Festival, 2005

As botas estilo galocha da marca Wellies foram a estrela dos looks que a supermodelo utilizou no Glastonbury, festival no qual era assidua. Para esta ocasião, Kate Moss combinou as botas com uns calções Alexander Mcqueen, um colete preto e um colar de missangas que brilham no escuro, oferecido pelo namorado da época Peter Doherty.

O vestido esvoaçante de Alexander McQueen, 2006

O mundo da moda está cheio de momentos experimentais e futuristas que vieram revolucionar as passerelles. O encerramento do desfile da coleção outono/inverno de 2006, do estilista britânico Alexander McQueen, foi um desses momentos.

A supermodelo foi convidada pelo criador a participar no seu desfile de forma muito peculiar - através da projeção de um holograma. Presa por um arnês, Kate Moss envergava um vestido de chiffon branco esvoaçante, com vários folhos e volumes que a transformaram numa miragem angelical.

A mesma peça foi usada cinco anos mais tarde pela supermodelo numa sessão fotográfica para a revista Harper's Bazaar.

O macacão de David Bowie, 2014

Em 2014, Kate Moss fez furor ao aparecer nos Brit Awards com um look icónico do cantor David Bowie. Trata-se do macacão que Kansai Yamamoto criou para o artista usar no seu concerto no Rainbow Theatre, em 1972.

A supermodelo combinou o macacão, conhecido como "rabbit costume", com uns collants e botins pretos.

O look intemporal, 2022

Este pode muito bem ser o look predileto da supermodelo, uma vez que já o usou várias vezes ao longo dos anos. Falamos de uma combinação clássica e essencial em qualquer guarda-roupa feminino - um vestido preto e um casaco com estampado de leopardo.

Na fotografia em questão, Moss utilizou o conjunto para a after-party da Versace durante a Semana da Moda de Milão. A modelo complementou o look com um cinto de couro e uma bolsa preta com detalhes em pele.

Look "preto total", 2022

Seja no dia a dia, na passerelle ou na passadeira vermelha, o "preto total" sempre foi um go-to de Kate Moss. O look utilizado no MET Gala de 2022 não foi exceção: "Era um vestido lindíssimo, muito confortável, de veludo de seda. Era muito leve e bem feito, senti-me muito confortável nessa noite", contou a supermodelo à British Vogue. Este foi combinado com uma clutch e saltos pretos, e joias prateadas.