O estilo de Kate Middleton está sempre sob as luzes dos holofotes, mesmo quando a duquesa em nada se esforça para dar nas vistas. Foi o que aconteceu este fim de semana quando recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

A mulher do príncipe William esteve no Museu da Ciência, em Londres, para a inoculação e escolheu para a ocasião um look casual, composto por jeans e um top branco.

Contudo, a indumentária foi alvo de atenções precisamente pela sua simplicidade. Isto porque o top usado por Kate, refere a revista Hello, é da marca de fast fashion H&M e parece ser dos seus preferidos, pois há anos que se mantém no seu armário. Já as calças de ganga, são da marca Other Stories.

Recorde abaixo o look que revela o gosto de Kate Middleton por marcas mais acessíveis.

