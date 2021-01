A Coach apresenta "Coach It Forward", a sua campanha publicitária global para a coleção Primavera 2021.

Focando-se no poder da positividade, na ação coletiva e na importância do reconhecimento diário para com as pessoas nas nossas vidas que ajudam a levar o nosso mundo para a frente, a campanha convida todos a deixar uma mensagem de gratidão para alguém nas suas vidas, criando um efeito cascata de otimismo e com o objetivo de conectar comunidades ao redor do mundo.

Apresentando a família Coach, incluindo Jennifer Lopez, Michael B. Jordan, Jeremy Lin, Yang Zi e Kōki, e reconhecendo amigos e familiares do elenco que os inspiraram e apoiaram nas suas vidas, a campanha é lançada como uma série de fotos e pequenos filmes nos quais o elenco convoca-nos a todos nós para "Coach it Forward" deixando mensagens de gratidão para os entes queridos em redor do mundo.

Posteriormente, uma seleção dessas mensagens aparecerá nas redes sociais da marca, nas lojas Coach e em Coach.com. As dedicatórias também serão destacadas durante um evento ao vivo da Zoom para o cliente com Lopez, Jordan e a família Coach.

Amigos e familiares do elenco reconhecidos na campanha incluem a amiga de longa data de Jennifer Lopez, produtora e colaboradora Elaine Goldsmith-Thomas e os parceiros de negócios de Jordan e proprietários do Las 'Lap bar Vince Bryant, Bryce Sheldon e Scott Robert Williams.