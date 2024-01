Mushroom Boom

Os cogumelos já são utilizados para efeitos medicinais na China. Esta tendência chega agora ao Ocidente e o “Mushroom Boom” pode surgir sob diferentes formas com o objetivo de colmatar lacunas nutricionais, apoiar o sistema imunitário e reforçar o bem-estar físico e mental.

J-Beauty

Também com origem no continente asiático, a “J-Beauty” refere-se à rotina de cuidados com o cabelo e com a pele. Esta tendência irá abranger homens e mulheres que partilhem preocupações com a sua saúde capilar e cutânea: hidratação e redução ou prevenção da pigmentação da pele.

Cycle Syncing

No caso do “Cycle Syncing” trata-se de sincronizar as escolhas de estilo de vida e os cuidados com a pele com as flutuações hormonais naturais. Esta é uma estratégia que permite às mulheres serem mais produtivas numa era tão acelerada quanto a que se vive atualmente e, acima de tudo, respeitar o seu corpo.