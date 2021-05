Hoss Instropia, a marca de moda espanhola, regressa com a sua essência mediterrânica e o seu estilo romântico-sofisticado boémio com personalidade própria, para se reencontrar, como uma fiel amiga, com aquelas mulheres que consideram a moda como algo mais. Todas elas são femininas e autoconfiantes. Mulheres com uma personalidade forte, criativas porque mantêm o seu próprio estilo e não se deixam levar pelas tendências da moda de cada estação.

A primeira coleção da marca, que em setembro passa a estar presente fisicamente nas principais lojas Cortefiel e Pedro del Hierro, já está disponível na loja online.

Hoss Intropia não representa apenas uma mulher, mas muitas mulheres. Elas são a fonte inesgotável de inspiração. As mulheres Hoss Intropria são autênticas, sabem o que querem. É o caso de Manuela, Tiziana, Gadea e Vega que dão os seus nomes às coleções de primavera-verão.

Cada traço traz inspirações e cores, tais como verde-água, azul inspirado pelo mar ou pelo céu, rosa nas suas diferentes versões ou o vermelho das flores. Tecidos nobres tais como linho, seda, organza ou cupro são os mais utilizados. A base das coleções são peças de vestuário perfeitas para o dia a dia e também para ocasiões especiais, reconhecidas pela feminilidade dos padrões, os seus acabamentos artesanais, os padrões exclusivos, a variedade de cores, a versatilidade e a utilização de materiais sustentáveis.

A natureza é uma parte intrínseca da marca e, neste momento, 30 por cento da coleção é sustentável. A marca trabalha com algodões orgânicos, materiais reciclados e lavagem responsável para alcançar percentagens cada vez mais elevadas de sustentabilidade.