A marca global de fitness e lifestyle Sweaty Betty anunciou a sua primeira grande colaboração com o ícone de Hollywood Halle Berry e a sua marca de bem-estar, rē spin.

The rē spin Edit é uma coleção de vinte e duas peças em edição limitada que apresenta um mix de peças técnicas e de lifestyle para a mulher que faz de tudo. Cada peça reflete o estilo pessoal da atriz.

Halle Berry lançou a rē spin em 2020, com o objetivo de promover conversas e descobertas acerca do bem-estar. Halle e Sweaty Betty sentiram-se atraídos em trabalhar juntos, pois havia uma sinergia natural no seu modo de ver a vida.

A missão de Sweaty Betty de capacitar as mulheres através do condicionamento físico alinha-se perfeitamente com o compromisso da rē spin de inspirar pessoas através do bem-estar físico e mental.

"Estou entusiasmada para lançar a minha primeira coleção de roupas desportivas em colaboração com Sweaty Betty", disse Halle Berry.

"Sweaty Betty foi a primeira marca que veio à mente, porque sabem como fazer roupas desportivas técnicas que não só têm uma ótima aparência, mas também um desempenho real. Adoro a missão deles de inspirar e capacitar as mulheres a viverem uma vida ativa, bem como o valor que colocam na comunidade - uma missão que partilhamos na rē spin".

"Eu uso a Power Legging há anos, e foi uma experiência incrível idealizar a minha própria versão, batizada com o nome de um dos meus papéis mais icónicos: Storm/Tempestade. Trabalhei de perto com a equipa de design de Sweaty Betty, inteiramente por Zoom, para dar vida à minha visão nesta coleção. Estou muito orgulhosa do que criamos. É realmente um reflexo do meu estilo de vida e apresenta peças que podem ser usadas tanto no estúdio como na rua", concluiu a atriz.

A coleção já se encontra disponível em sweatybetty.com. Um segundo lançamento de novas peças será realizado em outubro deste ano.