Emily in Paris Trend Edition é o nome da nova coleção da Essence que vai chegar ao mercado este mês e promete conquistar as fãs da famosa série da Netflix.

A marca de cosmética alemã criou uma linha repleta de essenciais de maquilhagem com que vai poder recriar alguns dos looks mais icónicos usados por Emily Cooper e pelas suas amigas, Mindy e Camille, na capital parisiense.

A coleção é composta por oito produtos que se destacam pelo seu packaging feminino e divertido e lhe dão permitir descobrir a french girl que há dentro de si.

No campos dos olhos vai encontrar uma máscara de pestanas capaz de adiconar mais volume ao seu olhar, um eyeliner para fazer o famoso cat eye e uma paleta de sombras com texturas cintilantes e mate e se destaca por incorporar um detalhe único: a icónica Torre Eiffel.

Para cuidar dos lábios pode optar por bálsamo labial enriquecido com viamina E, um lip oil com pequenas partículas brilhantes ou um batom com efeito matte na cor de eleição de Emily Cooper: o vermelho.

Para dar um toque cor e luminosidade à sua pele, a coleção conta ainda com um blush-iluminador no tom ouro rosado que oferece um acabamento natural.

Sempre que sentir os olhos desidratados e a necessitar de um boost extra, os Hydrogel Eye Patches, enriquecidos com ácido hialurónico e em forma de coração, vão ajudar nessa tarefa.

A coleção Emily in Paris Trend Edition vai ser lançada em novembro e vai estar à venda nas lojas Wells e Auchan de todo o país.

