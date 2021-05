Precisa de um vestido para usar num casamento ou um look diferente para uma entrevista de emprego mas não quer gastar dinheiro? A reCloset pode ser a solução que procura. A pensar em situações como estas, a marca disponibilizou um novo serviço: o aluguer de peças de cerimónia e de uso ocasional.

De acordo com Ana Lopez, cofundadora e responsável de Marketing e Comunicação da empresa, mais do que reduzir a necessidade de compras peças nova, o objetivo deste serviço é promover a circulação de peças que estão paradas nos roupeiros de muitos portugueses e fazê-las chegar a quem mais precisa.

O processo de aluguer é bastante simples: as peças são adquiridas pelo cliente que pode usufruir delas durante quatro semanas. No ato da devolução, e após a verificação do estado dos artigos, é feito o reembolso do valor.

Lançada por duas empreendedoras, a reCloset peças com estórias é uma plataforma online de moda em segunda mão que pretende contribuir para um despertar de consciências para a importância da reutilização de peças de roupa. Além da loja online, a empresa dinamiza também o 1º Marketplace exclusivo de moda em segunda mão em Portugal onde qualquer pessoa pode comprar e vender diretamente roupa para mulher, homem e criança.