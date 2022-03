Gonçalo Peixoto, um dos designers portugueses mais proeminentes da atualidade, e Mariana Machado, influencer, empresária e trendsetter com cerca de 229 mil seguidores no Instagram, lançam uma linha de óculos de sol. Pensados ao pormenor por duas figuras influentes na moda em Portugal, chegam em cinco modelos diferentes para se adaptarem a vários estilos.

A grande particularidade da coleção é a cor das lentes que, a par das tendências da moda internacional, vêm não só em preto, como em verde, dois tons de azul e amarelo. São feitos exclusivamente à mão e em Portugal.

Ao falar desta coleção, Gonçalo afirma estar orgulhoso do produto final e que o esforço valeu a pena: “Foi um processo longo. Ponderámos cada detalhe e, acima de tudo, quisemos oferecer um produto com grande qualidade e apelativo a nível estético. Fiquei muito contente com os óculos, superaram qualquer expectativa que pudesse ter. São atuais, arrojados e destinados a quem gosta de ousar nos looks. O desafio valeu mais do que a pena e estou curioso para ver a reação do público.”

Já Mariana ficou igualmente satisfeita e acrescentou: “Foi uma experiência ótima trabalhar com um amigo como o Gonçalo. O processo criativo ao lado dele foi fascinante. Diverti-me muito e penso que conseguimos chegar a uns óculos que nos representam bem. Unimos as nossas visões, tentámos seguir as tendências atuais, integrando sempre o nosso cunho pessoal e sinto que obtivemos um resultado do qual ambos nos orgulhamos e que estamos super ansiosos por partilhar com o nosso publico.”

Gonçalo, atualmente com 24 anos, foi o designer português mais jovem de sempre a apresentar as suas criações na conceituada Semana da Moda de Milão, no mesmo calendário de marcas como Chanel, Saint Laurent ou Givenchy. De momento, prepara-se para lançar a sua nova coleção na ModaLisboa.

A linha limitada de óculos de sol do designer e da influencer tem uma confeção de excelência e vai estar à venda no website da marca Gonçalo Peixoto por 120€ cada par.