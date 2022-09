A Decenio lançou o desafio e Gonçalo Peixoto aceitou: criar uma coleção de roupa com inspiração no mediterrâneo e 100% portuguesa.

Assim nasceu esta parceria que, de acordo com a marca, se destaca pela sua "originalidade, modernização e criatividade". Com propostas para mulher e para homem, esta linha de roupa será apresentada pela primieira vez durante o Portugal Fashion que se realizará em outubro.

"Estou muito entusiasmado com esta oportunidade para explorar novos conceitos, novas tendências, e novos olhares sobre o lifestyle do mediterrâneo”, disse o designer português em comunicado sobre este desafio profissional onde terá a oportunidade de criar aquela que é a sua primeira coleção masculina.

"Acreditamos no sucesso dessa parceria porque une duas marcas fortes, que se complementam, e que têm muito a mostrar com esta releitura do mediterrâneo pelo Gonçalo Peixoto”, refere Ricardo Fernandes, CEO do Grupo Cães de Pedra, sobre a coleção Decenio X Gonçalo Peixoto.

Com os olhos postos no futuro, a Decenio tem apostado em novas parcerias e coleções desenhadas por estilistas portugueses, como é o caso de Alexandra Moura.