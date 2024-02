Arquitetónica por definição, a elegância Furla é enriquecida com a forma Furla Nuvola: uma mala com um espírito livre que quebra a rigidez. Bolsas leves e delicadas nas quais se estreia a ferragem "Arcosfera": uma interpretação geométrica moderna do clássico logótipo em arco da Furla, personalizado com uma esfera, um elemento que identifica a marca.

Furla Nuvola está disponível em mala hobo, bucket e crossbody que se adaptam aos movimentos do corpo com graça natural. Todos os modelos são feitos em pele macia, o resultado do trabalho artesanal da Furla. A paleta de cores vai desde os delicados tons de bege, branco e artemísia até ao rosa pop mais brilhante.