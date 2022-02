Os quatro novos modelos da marca são inspirados nas quatro casas de Hogwarts, e desafiam os fãs a escolher a equipa com que mais se identificam.

Vai escolher o caminho da sabedoria e optar pelas cores de Ravenclaw? A bravura e coragem são os seus princípios e, por isso, pertence a Griffindor? Ou a amizade e lealdade são as suas prioridades, como para os Hufflepuf? Talvez seja ambicioso e se identifique mais com os Slytherin!

As quatro casas estão representadas em ilustrações especiais e com as cores que vestem os seus uniformes, através do icónico modelo Havaianas TOP.

Coleção Harry Potter créditos: Havaianas

As incríveis aventuras do feiticeiro e dos amigos deixaram uma marca única e duradoura na cultura popular desde o primeiro ano em que Harry Potter chegou à Estação King's Cross e se estreou na viagem através da Plataforma nove e três quartos.

Depois disso, oito filmes de sucesso de Harry Potter baseados nas histórias originais de J.K. Rowling deram vida às histórias mágicas que tornaram o “Mundo dos Feiticeiros” numa das criações mais reconhecidas e acarinhadas no mundo.

Através da representação de um universo interconectado, a saga deu ainda origem a dois filmes “Animais Fantásticos” - com o terceiro a ser lançado em 2022 – e à premiada peça de teatro “Harry Potter e a Criança Amaldiçoada”, mas também a jogos de vídeo e de telemóvel, produtos de consumo inovadores, espaços de entretenimento ao vivo (incluindo quatro parques temáticos) e várias exposições.

Este portfólio também inclui os espaços Harry Potter New York – uma nova loja inteiramente dedicada à saga -, os estúdios Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter e Warner Bros. Studio Tour Tokyo, bem como quatro lojas que recriam a famosa Platform 9 ¾.

O universo Harry Potter continua a evoluir e a garantir aos fãs várias novidades emocionantes, convidando-os a explorar e a descobrir a magia da saga por eles mesmos.