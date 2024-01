Eugénio Campos Jewels apresenta nova coleção inspirada na energia do cosmos

Inspirada nos sonhos e no cosmos, a nova coleção da Eugénio Campos Jewels promete ser o amuleto ideal para o novo ciclo que se está a iniciar.

A coleção Stella é composta por colar, anel, e duas opções brincos. As joias têm em comum a sofisticação dos cristais e da prata dourada, e são inspiradas no sentido de orientação das estrelas. As peças podem ser usadas enquanto conjunto ou em separado, como um apontamento que elevará qualquer visual.

Esta novidade e outras coleções estão disponíveis em eugeniocamposjewels.com, na loja da Rua das Flores, no El Corte Inglês em Vila Nova de Gaia, e nos vários pontos de venda de norte a sul do país.

Brincos Stella em prata dourada com cristais. PVP: 133.90 euros / Anel Stella em prata dourada com cristal. PVP: 99.90 euros créditos: Divulgação