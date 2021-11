Nesta estação, a Palladium apresenta modelos à prova de água preparados para tudo, numa conjugação perfeita entre funcionalidade e design.

Um dos destaques nesta nova era de mobilidade e viagens são as Travel Lite WP+. Leves e duradoras, estas botas foram criadas para viajar facilmente para uma diversidade de climas e ambientes. Feitas a partir de materiais reciclados e com solas Lite-Tech, as gáspeas das Travel Lite WP+ são de nylon macio com tratamento à prova de água.

Estes modelos apresentam ainda o sistema de fecho Easy Lace com um botão de pressão na aba do calcanhar para um ajuste perfeito e facilitado. Outra novidade são as Pallatrooper SC WP+ também à prova de água e que introduzem gáspeas numa combinação de nobuck e pele, bem como a zona do tornozelo acolchoada para maior conforto.

Esta estação assiste ainda ao regresso dos Pampa Lite+ Rcycl WP+, agora com novas cores. Com proteção à prova de água, cada bota da coleção Earth apresenta gáspeas em tecido impermeável com costura reciclada, solas leves Lite-Plus, biqueira de borracha reciclada, pontas dos atacadores biodegradáveis, logotipos reciclados e um reforço para evitar que a água entre através dos atacadores, graças a um forro em PET reciclado.

Outra novidade, com as mesmas características e materiais reciclados da coleção Earth, são as Pampa SC Rcycl WP+, um modelo impermeável, com membrana interna, e ainda tratamento hidrorrepelente nas gáspeas.

Estas botas são tudo o que precisa para enfrentar qualquer ambiente, seja em viagem ou no dia a dia.