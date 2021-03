O look escolhido por Tânia Ribas de Oliveira para a apresentação do 'Nossa Tarde', da RTP, mereceu rasgados elogios dos espectadores.

Ao partilhar a fotografia do look do dia, os seguidores afirmaram que esta ficou "poderosa" e que o visual é já uma saudação à primavera.

Trata-se de um vestido longo com estampado em tons terra da marca Vintage Bazaar. A título de curiosidade, a peça está agora em promoção pelo valor de 58,80 euros.

Leia Também: "Engoli em seco". Frase dos filhos impressiona Tânia Ribas de Oliveira