Juntamente com a marca Kanine, a Tommy Hilfiger acaba de expandir a sua marca ao aventurar-se no lançamento de uma nova categoria: a de produtos para animais.

"Os cães são vistos como uma extensão do nosso estilo pessoal, expressão individual e membros da família", refere o estilista em comunicado sobre esta coleção que será dividida em duas partes, com o segundo lançamento a ter lugar durante o verão."Foi um projeto divertido poder dar vida a esta coleção e poder conectar-me com uma nova audiência global."

Nesta linha não vão faltar produtos e acessórios que fazem jus ao famoso estilo "preppy" da marca norte-americana onde se destacam o vermelho, o branco e o azul. Polos com detalhes no colarinho, sweats de capuz com o logo TH ou casacos para a chuva são algumas das opções cheias de estilo que vai encontar na secção de vestuário. Para que não falte nada ao seu amigo de quatro patas, esta gama vai ainda contar com diferentes acessórios indispensáveis para o dia a dia e artigos para a casa.

Este lançamento de moda tem ainda um lado solidário, sendo que 1% da venda de todos os produtos irá reverter a favor de instituições locais que têm como missão o resgate de animais.

Os preços da coleção, que já está disponível desde 1 de março no site da Kanine, variam entre os 65 e os 135 euros.