Como forma de abrilhantar o look (e o dia) dos seus clientes, a Kiko Milano juntou-se à marca Guess para proporcionar um momento especial a todos aqueles que passarem pelas diferentes lojas da marca de roupa italiana nos próximos meses.

Entre setembro e novembro, dois maquilhadores Kiko vão estar em diferentes espaços Guess e oferecer sessões de maquilhagem gratuitas. Uma vez que não existe a necessidade de marcação, basta aparecer em qualquer uma das lojas aderentes e entregar-se nas mãos destes profissionais. É de realçar que todos os looks serão executados e adaptados ao movimento em loja naquele momento.

Esta é uma boa oportunidade para cuidar de si enquanto descobre as últimas tendências de makeup da temporada e aprende alguns truques de maquilhagem que poderá replicar em casa. No final, todos os participantes podem levar consigo um voucher que lhes permite desfrutar de uma sessão de maquilhagem numa loja KIKO MILANO.

As próximas sessões de maquilhagem estão marcadas para as seguintes datas: Almada Forum, Forum Algarve e Madeira Shopping (7 e 8 de outubro), Oeiras Parque (4 e 5 de novembro) e Colombo Jeans (11 e 12 de novembro). Independentemente do local, todas vão realizar-se entre as 15hoo e as 19h00.