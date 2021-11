Nesta estação a coleção feminina da Munich apresenta diversas novidades que vão ser a perdição das fashionistas que estão sempre atentas às últimas tendências.

De padrões animal até apontamentos com lantejoulas brilhantes, sem esquecer a tendência acolchoada, são muitas as opções para que não passe despercebida neste inverno, com todo o conforto que o ADN desportivo da marca proporciona.

Modernizados para os dias de hoje e preparados para o tempo frio, os Massana Sky, a versão mais feminina desta silhueta atlética com mais de 30 anos de história, apresentam uma sola dupla que eleva este modelo a novos patamares de estilo e gáspeas de efeito acolchoado ou em malha com um look super confortável e quentinho.

Já os Barru Sky, também uma atualização de um modelo clássico unissexo da Munich dos anos 70 - o Barru – introduzem uma sola em plataforma, para criar uma silhueta mais elegante e feminina. Com apontamentos em lantejoulas coloridas na zona do calcanhar, padrão animal ou efeitos metalizados brilhantes.

Com uma silhueta mais elegante, os Rete Sky introduzem também detalhes tendência como as lantejoulas ou o padrão animal em conjugação com gáspeas de texturas diversas para elevar o estilo de qualquer outfit nesta estação fria.