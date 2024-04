Conhecida pela sua rica herança, bem como pela inovação, a New Era dá as boas-vindas a um novo capítulo na sua história com o lançamento da sua primeira coleção de lifestyle feminina. Este lançamento, que marca um novo capítulo para a marca, combina tons pastel e nudes suaves com o branding icónico da New Era.

No que toca aos bonés, as silhuetas intemporais e desestruturadas 9TWENTY remetem para a herança da marca, ao mesmo tempo que incorporam a paleta de cores frescas e elegantes da nova coleção, uma homenagem ao compromisso da New Era com um estilo versátil e clássico, lê-se no comunicado.

A coleção feminina é ainda alargada com peças de vestuário que fazem referência aos logótipos históricos da marca. Coletes com gola alta, t-shirts boxy às riscas e calções de fato de treino, todos com o branding New Era bordado, permitem que as fãs da marca criem sem esforço o seu próprio conjunto de três peças de acordo com as suas preferências pessoais.

Os coordenados confortáveis destinam-se a mulheres que procuram um conjunto com estilo e cómodo. Além disso, a coleção explora os logótipos New Era em cropped hoodies e calças jogger que acompanham a mesma paleta de tons pastel suaves, consistente em toda a coleção.