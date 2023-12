A Jean Louis David apresenta as tendências de cabelos para o outono/inverno 2023-2024. A nova coleção de tendências “Pluralidade”, é inspirada no “underground”, realçando uma criatividade crua, minimalista, livre das normas e do olhar dos outros.

A marca de salões de cabeleireiroenaltece a importância de os clientes Jean Louis David terem orgulho de quem são, arriscando diariamente. Com o objetivo de destacar a pluralidade de identidades e estilos, as novidades de cortes, cor e penteados apelam a esta diversidade, através de novos movimentos. Com um novo olhar sobre os cortes vanguardistas, os profissionais Jean Louis David adaptam os cortes de forma inovadora e única.

Corte

Para esta estação, a marca sugere um corte comprido, escadeado e ovalizado, emoldurando os contornos do rosto. A franja regressa este outono/inverno, com duas grandes tendências: uma franja desestruturada, acima das sobrancelhas, para dar mais personalidade ao look e uma franja em cortina XXL.

Para ele, as tendências de corte são essencialmente três: um dégradé progressivo, que mantém o comprimento das madeixas de recobrimento; um corte andrógino, com o seu dégradé e comprimento na nuca; e também looks descontraídos e naturais, como uns caracóis, naturalmente posicionados pelo corte ou looks alisados com um risco acentuado.

Coloração

No que diz respeito à cor, destaca a técnica Mixlight, que confere relevo e nuances ao cabelo, através do efeito de luz que cria. Para quem gosta de arriscar, o contraste de cor, acentuado na madeixa, é outra das tendências. Com esta opção o tom será mais escuro na zona da madeixa, em comparação com a cor do resto do cabelo.

Por fim, a técnica Gloss 2 em 1 regressa esta estação. Confere dimensão, luz e profundidade e é uma opção especialmente pensada para quem não quer alterar a cor natural do seu cabelo, mas quer potencializar os seus reflexos.

Penteado

Um dos penteados em destaque é a Bailarina 3.0, que se trata de um coque elegante, que tem um acabamento brilhante, com os cabelos cuidadosamente presos no coque. O penteado é suavizado pelos baby hairs realçados em torno dos contornos do rosto.

