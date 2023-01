De Paris diretamente para Portugal, a Dior vai inaugurar aquela que é a sua primeira loja em território português.

O edifício Alegria One vai ser a casa da maison francesa e está localizado naquela que é considerada a zona mais nobre e luxuosa da cidade: a Avenida da Liberdade.

Com uma área de 1.050 m2, ao longo de três andares os fãs da marca poderão descobrir as mais recentes criações dos diretores criativos da marca, Maria Grazia Chiuri e Kim Jones, assim como algumas das suas peças mais icónicas. O piso térreo deste espaço comercial destaca-se por ter um teto com seis metros de altura e duas janelas de grandes dimensões.

Recorde-se que o edíficio Alegria One - que data do século XIX e em 2007 foi adquirido pela EastBanc - passou por um recente projeto de reabilitação que ficou a cargo do arquiteto Eduardo Souto de Moura.

A inauguração da nova loja da Dior, que ficará instalada no número 85 da Avenida da Liberdade, deverá acontecer ainda este ano.