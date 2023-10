Chegar a mais pessoas e dar a conhecer os seus produtos. Foi com este objetivo em mente que a Yves Rocher, marca líder de cosmética em França, decidiu expandir o seu negócio e apostar no lançamento do seu e-commerce em Portugal.

Desde 30 de setembro, que os fãs da marca francesa podem comprar todos os seus produtos favoritos online e de uma forma mais cómoda, rápida e fácil.

“A evolução passa pela proximidade com o consumidor e a disponibilização do e-commerce foi uma evolução natural. É um grande passo que nos vai permitir reforçar o posicionamento da Yves Rocher e conquistar novos clientes no país”, afirma Renata Descamps-Marquez, diretora-geral da Yves Rocher Portugal, em comunicado sobre a estratégia da marca.

Apesar de não abandonar o modelo de venda direta que a tornou famosa, esta é uma forma de se dar a conhecer ao público português para que este possa descobrir a sua vasta gama de produtos e, desta forma, afirmar-se como uma marca especialista em cuidados de rosto.

Descubra o mundo Yves Rocher aqui.