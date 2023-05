Depois do sucesso de Bridgerton, o spin-off Queen Charlotte - cuja história se centra na ascensão da famosa rainha ao trono e a sua história de amor com o rei George - foi uma das últimas apostas da Netflix.

Tendo em conta o seu sucesso e outfits inspiradores, a Stradivarius lançou uma coleção de roupa inspirada na prequela produzida e criada por Shonda Rhimes e que promete fazê-la sentir-se uma verdadeira rainha de dentro para fora.

Corpetes, saias volumosas, vestidos midi e tops tipo espartilho são algumas das peças de vestuário que compõem esta coleção onde se destacam os folhos, os bordados, o mesh e as transparências. O branco e o rosa são os tons dominantes desta linha onde reinam tecidos como o tule e o cetim.

Esta edição especial - que já está disponível em lojas seleccionadas da marca e online - yconta ainda com alguns sapatos e acessórios com toque romântico para finalizar o seu look, como bandoletes com cristais ou conjunto de colar e brincos com pérolas.

Clique na galeria e descubra algumas das peças da linha Stradivarius x Queen Charlotte.