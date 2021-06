Na presença de celebridades, como a atriz Catherine Deneuve, a modelo Cara Delevingne e a presidente da Grécia, Katerina Sakellaropoulou, a marca mostrou criações inspiradas na antiguidade e nos trajes tradicionais gregos. "Tenho muito interesse pelo artesanato, é a minha paixão", disse à AFP a diretora criativa da Dior, Maria Grazia Chiuri.

A coleções cruise são apresentadas entre as coleções primavera/verão e outono/inverno, e as casas francesas lançam-as com frequência em outros países. O evento em Atenas mistura "o poder da tradição com a inventividade contemporânea", informou a Dior.

A túnica tradicionalmente usada pelas mulheres na Grécia antiga foi "uma inspiração chave" para as túnicas do desfile. A coleção, a maioria em preto, branco, cinza, dourado e azul, inclui peças desportivas e fatos inspirados naqueles que foram usados por Marlene Dietrich.