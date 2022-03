"Como pode o passado servir de ponto de partida para inventar o futuro?". Foi esta a questão colocada pela Dior a propósito do lançamento da sua coleção outono/inverno 2022/23 apresentada esta terça-feira em Paris.

Batizada de "The Next Era", esta nova proposta da marca parisiense, que alia moda e tecnologia, "representa uma reposicionamento da perceção e preconceção, transformando formas e construções tradicionais com materiais e tecnologias inovadoras" pode ler-se na página oficial da maison.

Para a criação desta nova coleção a Dior aliou-se à D-Air Lab, uma empresa italiana especializada em roupa inteligente e na utilização da tecnologia airbag, a D-Air. "Este encontro entre diferentes domínios representa um projeto de design orientado para conceber uma série de trajes que combinam a moda com o têxtil e a inovacao tecnológica. O resultado é o reescrever dos códigos de alta-costura da maison, repensar o enchimento e as telas de alfaiataira através do uso de airbags sobre peças com saias rodadas em techno net, e fornecer toques de cor com luvas de estilo motocross até ao cotovelo", refere a marca sobre o processo criativo.

Para a ocasião as paredes do Museu Rodin, que todos os anos serve de palco para o desfile da Dior, foram decoradas com dezenas de retratos de mulheres de Mariella Bettineschi. "A artista italiana olhava para retratos de mulheres da arte europeia dos séculos XVI a XIX, removendo as figuras dos seus contextos e transpondo-as a preto e branco de forma abreviada, enquanto cortava e empilhava os seus olhos no processo. A consequência deste ato feminista radical cria uma interação poderosa com o espectador. E esta alusão a uma dupla visão também encontra um paralelo no próprio objetivo da colecão, o de fornecer uma perspetiva fresca e inventiva em relação às ideias estabelecidas sobre a moda."

A Semana da Moda de Paris teve início no dia 28 de fevereiro e estende-se até ao dia 8 de março.