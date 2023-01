Dior apresentou o desfile outono/inverno masculino com uma proposta que revisita ao arquivo da marca no período em que Yves Saint Laurent comandava a direção criativa nos anos 50.

"Nesta coleção, trazemos a regeneração da Maison após a morte de Monsieur Dior e o seu rejuvenescimento com Yves Saint Laurent, o herdeiro escolhido, traçando um paralelo na literatura, por meio de imagens e temas presentes no poema The Waste Land. Onde um mundo antigo encontra um novo, em mudança e fluxo", afirmou o diretor artístico Kim Jones ao divulgar a nova linha masculina - a Dior Homme.

O desfile foi marcado por anoraques, casacos, coletes, saias, parkas e, em geral, roupas largas, entrelaçando a relação do feminino com o masculino - cada vez mais em voga em várias casas de luxo.

As peças - cheias de movimento e fluidez - deixaram os looks invernais, em tons claros e cinza, bastante leves, agradáveis à vista e desejáveis.

Veja as fotos