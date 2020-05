A Tashka by Beatrice, uma marca online de acessórios com cores intensas, está a vender máscaras faciais com temas de joias tão rapidamente quanto as cria.

Aproveitando a sua educação no Instituto de Tecnologia da Moda (FIT) e a sua experiência anterior em merchandising de moda com a DKNY, Beatrice aproveitou o seu legado húngaro quando lançou a sua empresa de joias "Tashka" em 2000, que significa "mala".

Atualmente, as máscaras faciais tornaram-se não só num elemento importante de segurança em saúde por causa da Covid-19, mas também num acessório de moda.

Como tal, Beatrice quis trazer um pouco das suas cores divertidas para as máscaras e torná-las num elemento que pudesse trazer também alguma felicidade e boa disposição. O resultado são máscaras com pedraria colorida ou monocromática.

"Eu sempre fui atraída pelo arco-íris", afirmou Beatrice. "As sete cores de um arco-íris combinam lindamente e sinalizam positividade. O arco-íris é a calma visual após a tempestade".

