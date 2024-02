A primeira modelo surgiu com um fato bege e sóbrio, com a logo "Miss Dior", estampada com pincel grosso.

Jane Birkin e Serge Gainsbourg "vão e vêm" nos ouvidos do público - cerca de uma centena de pessoas reunida num cubo efêmero nos jardins das Tulherias, com cenografia da artista indiana Shakuntala Kulkarni.

Na fila A, a cantora sul-coreana JISOO, da Blackpink, que atraiu centenas de fãs à Praça da Concórdia, além da superestrela da música espanhola Rosalía, e das atrizes hollywoodianas Jennifer Lawrence e Natalie Portman.

Rosalía créditos: AFP or licensors

Mistura de estilo burguês e refinado, aliado à fantasia de cores e tecidos, a coleção é uma longa revisita a todas as peças do repertório, do 'trenchcoat' ao vestido, passando pelo tweed, a roupa inspirada na lingerie e no denim mais urbano, além do estampado de leopardo.

As cores do desfile - branco, cor de laranja, bege e dourado - regressaram a paleta de Marc Bohan, diretor criativo da Dior ao longo de 25 anos e que faleceu em setembro.

Desfile Dior na Semana da Moda de Paris créditos: AFP or licensors

A estilista Maria Grazia Chiuri, à frente da criação artística das coleções femininas da Christian Dior desde 2016, quis homenagear esta "Miss Dior", uma guinada cultural e comercial realizada pela icónica casa de moda do pós-guerra.

Foi em 1967, dez anos depois da morte do "Monsieur Dior", que a casa de alta costura aventurou-se fora dos salões fechados da avenida Montaigne para se lançar no prêt-à-porter, inaugurando a era da "reprodutibilidade" dos modelos, agora com a logo Dior.

Dior na Semana da Moda de Paris créditos: AFP or licensors

A coleção chamou-se "Miss Dior" e, meses antes de maio de 1968, arriscou-se com peças femininas com toques psicadélicos, curtas, atrevidas, capazes de fazer sonhar uma nova geração de mulheres independentes.

A "Miss" não é nada mais, nada menos, que a irmã de Christian Dior, Catherine, membro da resistência que voltou do campo de concentração de Ravensbrück, cujo destino pouco conhecido é levado à tela neste momento na série "New Look", na Apple TV.

A produção americana, filmada em inglês, aborda não apenas o personagem do estilista (interpretado pelo ator australiano Ben Mendelsohn), mas também o destino da irmã, Catherine, interpretada por Maisie Williams ("Game of Thrones").

